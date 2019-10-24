Политика

КоммерсантъКоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube
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News.ruвчера в 16:32

Подробнее о событии

Сноуден рассказал о попадании в «ловушку» в России

RT на русскомвчера в 22:35

Сноуден «оказался в ловушке» в России

Взгляд.рувчера в 16:24

Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России

РИА Новостивчера в 20:34

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Коммерсантъвчера в 17:39

Сноуден объяснил, почему Россия стала для него ловушкой

News.ruвчера в 16:32

Сноуден пожаловался, что оказался в России в ловушке

URA.Ruвчера в 21:33

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

ТАССвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Экономика

Силуанов назвал ожидаемым продвижение России в рейтинге Doing Business

Продвижение России рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране) с 31-го на 28-е место ожидаемо и сигнализирует о том, что Всемирный банк видит позитивные изменения в ведении бизнеса в России.
ТАСС 05:19
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Авто

В России снизилось количество автодилеров

SpeedMe вчера в 05:01
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru вчера в 02:32
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Экономика

Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%

Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Общество

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Наука

Объявлены имена лауреатов премии имени Гамова

Премия имени Гамова вручается ежегодно с 2015 года русскоязычным ученым, работающим в США, которые внесли значительный вклад в мировую науку.
Индикатор 05:35
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

RT на русском вчера в 08:30
Армия и оружие

Глава Минобороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.
Радио Sputnik вчера в 03:01
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Гаджеты

Xiaomi представил смартфон Mi 9 Lite в России

ITZine.ru 04:22
Кино

«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink

«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Российская газета 02:26
Общество

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Экономика

Пенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
Общество

России грозит массовая потеря вагонов

Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.
Московский Комсомолец 03:40
Армия и оружие

Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы

News.ru 05:20
Армия и оружие

Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Музыка

Александр Розенбаум исполнил песни Ольги Бузовой и Александра Реввы

Александр Розенбаум в эфире программы "Вечерний Ургант" исполнил каверы на песни популярных исполнителей.
АМИТЕЛ вчера в 23:29
Происшествия

Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии

Газета.Ru вчера в 05:23
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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