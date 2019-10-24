Политика
КоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
Читать в источнике
Оценить287
с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube.News.ruвчера в 16:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Экономика
Силуанов назвал ожидаемым продвижение России в рейтинге Doing Business
Продвижение России рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране) с 31-го на 28-е место ожидаемо и сигнализирует о том, что Всемирный банк видит позитивные изменения в ведении бизнеса в России.
ТАСС 05:19
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Авто
В России снизилось количество автодилеров
SpeedMe вчера в 05:01
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru вчера в 02:32
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Экономика
Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%
Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Наука
Объявлены имена лауреатов премии имени Гамова
Премия имени Гамова вручается ежегодно с 2015 года русскоязычным ученым, работающим в США, которые внесли значительный вклад в мировую науку.
Индикатор 05:35
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области
RT на русском вчера в 08:30
Армия и оружие
Глава Минобороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, для встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Reuters.
Радио Sputnik вчера в 03:01
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Mi 9 Lite в России
ITZine.ru 04:22
Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
Российская газета 02:26
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо вчера в 03:29
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Экономика
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
Общество
России грозит массовая потеря вагонов
Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.
Московский Комсомолец 03:40
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Музыка
Александр Розенбаум исполнил песни Ольги Бузовой и Александра Реввы
Александр Розенбаум в эфире программы "Вечерний Ургант" исполнил каверы на песни популярных исполнителей.
АМИТЕЛ вчера в 23:29
Происшествия
Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии
Газета.Ru вчера в 05:23