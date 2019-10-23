Политика
КоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube.News.ruвчера в 16:32
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Экономика
TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Кино
Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль
Шоу-бизнес
Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 миллионов рублей
Звезда шоу-бизнеса назвала элитные апартаменты, приобретенные за 120 миллионов рублей, «каморочкой».
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Космос
Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Общество
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Футбол
Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Общество
Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»
В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Общество
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона в украинской столице с 25 октября.
Политика
Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Политика
Российские туристы смогут вновь летать на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом произойдет в ближайшее время, заявил представитель администрации президента Египта Бассам Рады 22 октября, сообщает РИА Новости.
Общество
Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Армия и оружие
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве
Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.