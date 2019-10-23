с чего всё началось

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.

Космос Что скрывает «обратная» сторона Плутона? Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

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Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

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Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.