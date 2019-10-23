Политика

КоммерсантъКоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube
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News.ruвчера в 16:32

Подробнее о событии

Сноуден рассказал о попадании в «ловушку» в России

RT на русскомвчера в 22:35

Сноуден пожаловался, что оказался в России в ловушке

URA.Ruвчера в 21:33

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

ТАССвчера в 15:31

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Коммерсантъвчера в 17:39

Сноуден объяснил, почему Россия стала для него ловушкой

News.ruвчера в 16:32

Сноуден «оказался в ловушке» в России

Взгляд.рувчера в 16:24

Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России

РИА Новостивчера в 20:34
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Экономика

TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро

Москва 24 03:52
Кино

Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль

Вечерняя Москва вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 миллионов рублей

Звезда шоу-бизнеса назвала элитные апартаменты, приобретенные за 120 миллионов рублей, «каморочкой».
Lenta.ru 03:48
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Космос

Что скрывает «обратная» сторона Плутона?

Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру 22 октября в 13:00
Общество

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Известия вчера в 17:27
Футбол

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
ТАСС Спорт 04:03
Общество

Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»

В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Expert.ru 03:43
Общество

«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона в украинской столице с 25 октября.
RT на русском 03:24
Политика

Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине

Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва вчера в 14:54
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»

Взгляд.ру 22 октября в 13:17
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК вчера в 06:15
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Политика

Российские туристы смогут вновь летать на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом произойдет в ближайшее время, заявил представитель администрации президента Египта Бассам Рады 22 октября, сообщает РИА Новости.
Красная весна 22 октября в 17:24
Общество

Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Армия и оружие

Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.
Rambler News Service 04:16
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве

Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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