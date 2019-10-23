Политика

КоммерсантъКоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube
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«В ловушке в России»: Сноуден пожаловался на нелегкую жизнь и слежку

Царьград16:22
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Владельцы автомобилей старше семи лет сэкономят на транспортном налоге в Новгородской области

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Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
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Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
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ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн

Стоимость высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Нижний Новгород, составит около 2,3 трлн рублей.
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«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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В России ужесточат наказание за недолив топлива

Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
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США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
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Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
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Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
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Стал известен список актёров-номинантов на премию «Оскар»

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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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Врачи больницы в Алтайском крае пожаловались на нехватку кадров

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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

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Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.
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В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест

В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
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Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов

Бронемашина задела легковой автомобиль в Костроме из-за отказа агрегата тормозной системы, сообщает командование костромского гарнизона.
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«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
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Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
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Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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Латинская Америка
Собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романские языки, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.
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