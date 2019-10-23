Политика
КоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube.News.ru16:32
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Авто
Владельцы автомобилей старше семи лет сэкономят на транспортном налоге в Новгородской области
Проектом закона предусматривается снижение ставки налога для легковых автомобилей старше 7 лет и автобусов старше 10 лет на 20%.
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Общество
Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
Экономика
ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн
Стоимость высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Нижний Новгород, составит около 2,3 трлн рублей.
Футбол
«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ
Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Общество
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
Здоровье
Врачи больницы в Алтайском крае пожаловались на нехватку кадров
Сотрудники центральной больницы Ключевского района Алтайского края пожаловались губернатору и главе Минздрава региона Виктору Томенко и Дмитрию Попову на то, что из-за низких зарплат из учреждения увольняются специалисты.
Спорт
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении причастных к сговору о допингах в спорте.
Технологии
Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе
Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Происшествия
Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов
Бронемашина задела легковой автомобиль в Костроме из-за отказа агрегата тормозной системы, сообщает командование костромского гарнизона.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.