Политика
КоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube.News.ruвчера в 16:32
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Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Происшествия
Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Происшествия
Семья в Тюменской области заразилась редкой «гаффской болезнью»
В Тюменской области зафиксированы два случая заражения «гаффской болезнью», по предварительным данным, причиной заболевания послужило употребление рыбы, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Политика
Россияне стали меньше доверять правительству и церкви
Левада-центр провёл исследование и выяснил, что наименьшим доверием граждан России пользуются политические партии.
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Армия и оружие
Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами
Ранее News.ru сообщал, что американские самолёты Boeing B-52H и Boeing P8A Poseidon летают над Крымом, имитируя военные действия.
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
Происшествия
На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос
В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
Футбол
Хачериди стал игроком брестского «Динамо»
Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством двух девушек в Екатеринбурге.
Армия и оружие
Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Армия и оружие
Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов
Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.