Политика

КоммерсантъКоммерсантъСноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ. «Я критиковал российские законы о слежке»,— заявил экс-сотрудник ЦРУ.
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с чего всё началось
Причиной нынешних проблем является аннулирование Соединёнными Штатами его паспорта, заявил Сноуден в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube
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News.ruвчера в 16:32

Подробнее о событии

Сноуден рассказал о попадании в «ловушку» в России

RT на русскомвчера в 22:35

Сноуден пожаловался, что оказался в России в ловушке

URA.Ruвчера в 21:33

Сноуден «оказался в ловушке» в России

Взгляд.рувчера в 16:24

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Коммерсантъвчера в 17:39

Сноуден объяснил, почему Россия стала для него ловушкой

News.ruвчера в 16:32

Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России

РИА Новостивчера в 20:34

Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

ТАССвчера в 15:31
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Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Газета.Ru 22 октября в 23:16
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Происшествия

Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

Вести.Ru вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото

На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Происшествия

Семья в Тюменской области заразилась редкой «гаффской болезнью»

В Тюменской области зафиксированы два случая заражения «гаффской болезнью», по предварительным данным, причиной заболевания послужило употребление рыбы, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 22 октября в 06:04
Политика

Россияне стали меньше доверять правительству и церкви

Левада-центр провёл исследование и выяснил, что наименьшим доверием граждан России пользуются политические партии.
News.ru 01:00
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Армия и оружие

Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами

Ранее News.ru сообщал, что американские самолёты Boeing B-52H и Boeing P8A Poseidon летают над Крымом, имитируя военные действия.
News.ru 22 октября в 22:51
Политика

Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы

В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU вчера в 17:49
Происшествия

На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Футбол

Хачериди стал игроком брестского «Динамо»

Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru вчера в 11:27
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством двух девушек в Екатеринбурге.
Известия вчера в 17:27
Армия и оружие

Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США

Inc-news.ru вчера в 21:37
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Армия и оружие

Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 21 октября в 08:17
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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