с чего всё началось

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

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