Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что два года назад он женился в России на своей давней подруге.

Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

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