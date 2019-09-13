Политика
Газета.RuСноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился. Об этом сообщает издание The Guardian.
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Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 09:00
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Политика
Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Баскетбол
Сборная Аргентины победила Францию в полуфинале ЧМ по баскетболу
Сборная Аргентины по баскетболу взяла верх над командой Франции в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.
RT на русском 09:53
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Число погибших на Багамах от урагана «Дориан» может вырасти до 2500
Официально сообщается о 50 погибших, но при этом пропавшими без вести до сих пор числятся 2500 человек.
Портал Поиск 11 сентября в 16:31
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета 10:01
Гаджеты
Фото тестового смартфона Huawei Mate 30 Pro попало в сеть
Кубанские новости вчера в 07:37
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Чемпионат 14:52
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 16:39
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 вчера в 13:11
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Единоборства
«Хороший удушающий прием»: Путин лично поздравил Нурмагомедова
Daily Storm вчера в 11:05
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01