Политика

Газета.RuГазета.RuСноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
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