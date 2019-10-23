Политика
Газета.RuСноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
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Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Общество
К эксперименту с самозанятыми гражданами подключат еще 13 регионов
Эксперимент, в рамках которого власти тестируют специальный налоговый режим для самозанятых граждан, будет расширен еще на тринадцать регионов Российской Федерации.
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
Футбол
Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Общество
Вандалы осквернили памятник Красной армии и Чехии
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
Политика
В Сочи стартовал форум «Россия – Африка»
Сегодня, 23 октября, в Сочи открываются Саммит и Экономический форум «Россия – Африка». Мероприятия пройдут 23 и 24 октября.
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
Политика
Король Саудовской Аравии сменил главу МИД
Общество
Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства
Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии ценных бумаг США (SEC) остановить ICO.
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
Здоровье
Приамурские стоматологи готовы выйти на митинг
За словами об оптимизации часто скрываются крайне неприятные последствия.
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Шоу-бизнес
Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой
Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.