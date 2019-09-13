Политика
РБКСноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.
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«Конечно, я очень бы хотел, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден радиостанции France Inter.Известиявчера в 23:29
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Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения
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Дни24 вчера в 09:00
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«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
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