Политика

РБКРБКСноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.
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«Конечно, я очень бы хотел, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден радиостанции France Inter
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Известиявчера в 23:29

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Сноуден признался, что просил убежище у Франции

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Сноуден считает Россию единственной страной, где он может говорить свободно

ТАСС13 сентября в 14:50

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Вести.Ru13 сентября в 15:50

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Комсомольская правда13 сентября в 16:24

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Rambler News Service13 сентября в 15:22

Сноуден заявил, что только в России может говорить свободно

БИЗНЕС Online13 сентября в 15:28

Сноуден рассказал о свободе слова в России и попросил убежище во Франции

News.ru13 сентября в 16:51
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SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих

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Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
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Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
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Сотрудники популярного порносайта определили самое популярное порно среди обладателей iPhone и Android.
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За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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