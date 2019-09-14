Политика

РИА НовостиРИА НовостиСноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
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Сноуден хочет получить убежище во Франции

РИА Новостивчера в 16:35

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Газета.Ruвчера в 16:38

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

РБКвчера в 17:54

Сноуден хотел бы, чтобы Макрон предоставил ему убежище во Франции

Московский Комсомолецвчера в 16:49

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Коммерсантъвчера в 18:17

Сноуден захотел уехать из России

URA.Ruвчера в 18:05

Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции

Эхо Москвывчера в 20:05
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
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ТАСС 01:51
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«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
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Греция начнет давать гражданство за инвестиции

Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

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Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
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Мойка78 вчера в 18:35
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Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU вчера в 14:59
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Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
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Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
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Шоу-бизнес

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Политика

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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС

В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
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Двухлетняя дочь Анастасии Стоцкой растет настоящей красавицей

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Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей

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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Младший внук королевы Елизавета, принц Гарри, сегодня празднует день рождения. Герцогу Сассекскому исполнилось 35 лет.
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У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски

Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 32 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости 12 сентября в 01:35
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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