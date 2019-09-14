Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

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