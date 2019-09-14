Политика
РБКСноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.
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Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения
Rambler News Serviceвчера в 15:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске
Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
Киев должен выполнить три условия «Газпрома» или потеряет транзит газа навсегда
Напомним, на днях стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и представителями Еврокомиссии пройдут 19 сентября.
ФАН 08:05
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля
Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Футбол
Семин позвал в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал школьника Прохора Ильиных, которого осудили за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.
Матч ТВ вчера в 08:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru 05:46
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости вчера в 20:56
ЖКХ
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса
Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова прокомментировала роман с женатым баскетболистом
В соцсетях разразился большой скандал после того, как супруга баскетболиста Яниса Тимма Сана заявила, что муж встречается с Анной Седоковой и теперь выгоняет из дома жену с маленьким ребенком.
OAnews вчера в 09:10
Политика
Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России
Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 06:35
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Интернет
Mozilla тестирует собственный VPN-сервис для Firefox в США
Компания Mozilla тестирует собственный VPN-сервис Private Network для браузера Firefox в США.
Дни24 12 сентября в 23:00
Футбол
Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России
Победа над «Сочи» в девятом туре российской Премьер-лиги стала для Юрия Сёмина 300-й в чемпионатах России на должности главного тренера.
Евро-футбол.ру 14:31
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости 13:30
Гаджеты
Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром
Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.
Актуальные Новости 10:07
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11