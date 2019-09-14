Политика

РБКРБКСноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.
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Сноуден признался, что просил убежище у Франции

Life.ru18:34

Сноуден считает Россию единственной страной, где он может говорить свободно

ТАССвчера в 14:50

Сноуден: Россия - единственная страна, где я могу свободно говорить

Вести.Ruвчера в 15:50

Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России

Комсомольская правдавчера в 16:24

Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения

Rambler News Serviceвчера в 15:22

Сноуден заявил, что только в России может говорить свободно

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:28

Сноуден рассказал о свободе слова в России и попросил убежище во Франции

News.ruвчера в 16:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия

Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика

Киев должен выполнить три условия «Газпрома» или потеряет транзит газа навсегда

Напомним, на днях стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и представителями Еврокомиссии пройдут 19 сентября.
ФАН 08:05
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru 18:18
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля

Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Шоу-бизнес

Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало

В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Футбол

Семин позвал в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал школьника Прохора Ильиных, которого осудили за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.
Матч ТВ вчера в 08:07
Политика

Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского

Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru 05:46
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Общество

Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Народные новости вчера в 20:56
ЖКХ

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться

Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО

ФАН вчера в 20:06
Политика

Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса

Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес

Анна Седокова прокомментировала роман с женатым баскетболистом

В соцсетях разразился большой скандал после того, как супруга баскетболиста Яниса Тимма Сана заявила, что муж встречается с Анной Седоковой и теперь выгоняет из дома жену с маленьким ребенком.
OAnews вчера в 09:10
Политика

Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России

Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 06:35
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM вчера в 14:52
Интернет

Mozilla тестирует собственный VPN-сервис для Firefox в США

Компания Mozilla тестирует собственный VPN-сервис Private Network для браузера Firefox в США.
Дни24 12 сентября в 23:00
Футбол

Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России

Победа над «Сочи» в девятом туре российской Премьер-лиги стала для Юрия Сёмина 300-й в чемпионатах России на должности главного тренера.
Евро-футбол.ру 14:31
Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ

Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости 13:30
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Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром

Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.
Актуальные Новости 10:07
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
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«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу

Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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