Политика

РБКРБКСноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Сноуден признался, что просил убежище у Франции

Life.ru18:34

Сноуден считает Россию единственной страной, где он может говорить свободно

ТАССвчера в 14:50

Сноуден: Россия - единственная страна, где я могу свободно говорить

Вести.Ruвчера в 15:50

Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России

Комсомольская правдавчера в 16:24

Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения

Rambler News Serviceвчера в 15:22

Сноуден заявил, что только в России может говорить свободно

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:28

Сноуден рассказал о свободе слова в России и попросил убежище во Франции

News.ruвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Политика

Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
Газета.Ru 21:08
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Постпред РФ назвал противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает противоречивым решение суда по газопроводу OPAL, в котором заявляется о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности Евросоюза».
News.ru 04:16
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии

По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Богомолов уложил Собчак в катафалк

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Космос

Россия заключила контракт на запуск индийского спутника-картографа

Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services заключило контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата.
News.ru 12 сентября в 04:29
Транспорт

В Москве прошёл парад городской техники

Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Единоборства

Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
Чемпионат вчера в 13:27
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

News.ru 19:01
Авто

В России возрастные владельцы иномарок Hyundai выбирают кроссы

В результате проведенного исследования получилось выяснить возраст водителей, остановивших свой выбор на южнокорейских иномарках.
Pnzdrive 12 сентября в 00:33
Армия и оружие

Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Футбол

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

РИА Новости 13:15
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Общество

На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер

Сквер Ангелов построен в Кемерове на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек.
RT на русском 22:02
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Российский певец Юрий Лоза выступил с критикой американской певицы Билли Айлиш, а также российской артистки Монеточки.
Известия 18:32
Здоровье

Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака

На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Религия

Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Армия и оружие

Потопить «Огайо». Россия испытывает новейший противолодочный комплекс

Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Экономика

Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском 21:43
Футбол

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании

Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
РБК 18:34
Происшествия

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Волейбол

Российская сборная обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу

Невские Новости 13:57
Политика

NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС 17:32
Политика

Кремль знает об обысках по делу ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках в региональных штабах политика Алексея Навального по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ вчера в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное