Политика

КоммерсантъКоммерсантъСноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
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с чего всё началось
«Конечно, я очень бы хотел, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден радиостанции France Inter
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Сноуден признался, что просил убежище у Франции

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Вести.Ru13 сентября в 15:50

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Комсомольская правда13 сентября в 16:24

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Rambler News Service13 сентября в 15:22

Сноуден заявил, что только в России может говорить свободно

БИЗНЕС Online13 сентября в 15:28

Сноуден рассказал о свободе слова в России и попросил убежище во Франции

News.ru13 сентября в 16:51
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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