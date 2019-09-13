Политика
КоммерсантъСноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
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с чего всё началось
«Конечно, я очень бы хотел, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден радиостанции France Inter.Известиявчера в 23:29
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Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России
Комсомольская правда13 сентября в 16:24
Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения
Rambler News Service13 сентября в 15:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Происшествия
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Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении участника акции протеста на площади Советов, который распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу.
Байкал-Daily 12 сентября в 11:01
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
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Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
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Вести.Ru вчера в 22:12
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес
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Росбалт 13 сентября в 15:30
Шоу-бизнес
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РИА Новости 13 сентября в 20:53
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
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ТАСС 01:25
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ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.
Вести.Ru 00:15
Энергетика
«Нафтогазу» не стоит выдвигать ультиматумы «Газпрому», считает украинский эксперт
Эксперт отметил, что все дело в "странной" позиции руководства "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" — либо заключать контракт на десять лет, либо выплачивать компенсацию.
Народные новости 00:50
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия вчера в 10:39
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Энергетика
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На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета вчера в 05:37
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
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ГЛАС.RU вчера в 07:03
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РИА Новости вчера в 15:38
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Общество
Росстандарт обнаружил недолив топлива на каждой пятой АЗС
Росстандарт выяснил, что на 19% АЗС (каждой пятой) недоливают топливо.
Коммерсантъ 13 сентября в 02:06
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС вчера в 01:20
Экономика
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Интерфакс 13 сентября в 04:39
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Ушаков не исключил встречу в «нормандском формате» в октябре
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в октябре.
iReactor 13 сентября в 09:33
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
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Хосеп Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Sportbox.RU 01:13
Армия и оружие
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости вчера в 00:58
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Кино
СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
Игромания.ру вчера в 21:01