Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСнова без флага и гимна: российские легкоатлеты стартуют на ЧМ в Дохе

Чемпионат мира по легкой атлетике начинается в пятницу в столице Катара Дохе. Турнир с участием 30 россиян, которые выступят в нейтральном статусе, пройдет на стадионе "Халифа", где будут разыграны медали в 49 дисциплинах.
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Глава IAAF: мы не отбирали у россиян флаг

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Sport.ruвчера в 12:30

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Sport24.ruвчера в 18:40

Снова без флага и гимна: российские легкоатлеты стартуют на ЧМ в Дохе

РИА Новости26 сентября в 17:38

Господин Шляхтин, где наши флаг и гимн? Четыре звезды из России на ЧМ-2019

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Гимн прозвучит в сердце

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Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
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Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
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Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
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В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
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Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
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В Конгрессе США отклонили резолюцию против импичмента Трампа

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Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сообщило о своих намерениях относительно недостроенного здания сургутского бюро судмедэкспертизы: данный объект не отвечает действующим требованиям, а завершение его строительства без изменения функционального назначения экономически не обосновано.
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Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» над «Вашингтоном»

В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
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В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком

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