с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Энергетика В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.

Кино Netflix покажет все фильмы студии Хаяо Миядзаки Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, стала всемирно известной благодаря оригинальным историям о фантастических мирах и эпическим сагам, сочетающим мифологию и высказывания на актуальные гуманистические темы.

Спорт Десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА К судебному спору между Всемирным допинговым агентством (WADA) и РУСАДА присоединились десятки опытных спортсменов, молодых атлетов, российские и международные спортивные федерации, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Здоровье И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Футбол Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю» Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.

Шоу-бизнес У Пелагеи нашли элитную недвижимость По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Энергетика Цены на нефть снижаются во вторник утром По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.

Технологии В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони Специалисты отмечают, что если Amazon сможет запустить систему оплаты ладонью, то она в свое распоряжение получит огромную базу о покупателях.