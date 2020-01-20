Экономика
Газета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.РБКвчера в 11:43
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» сообщил о снятии арестов со своих активов в Великобритании и Нидерландах
Говорит Москвавчера в 12:00
«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах
Интерфаксвчера в 11:40
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Кино
Netflix покажет все фильмы студии Хаяо Миядзаки
Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, стала всемирно известной благодаря оригинальным историям о фантастических мирах и эпическим сагам, сочетающим мифологию и высказывания на актуальные гуманистические темы.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Спорт
Десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА
К судебному спору между Всемирным допинговым агентством (WADA) и РУСАДА присоединились десятки опытных спортсменов, молодых атлетов, российские и международные спортивные федерации, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Шоу-бизнес
У Пелагеи нашли элитную недвижимость
По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
Гаджеты
6,7-дюймовый iPhone окажется тоньше iPhone 11 Pro Max и получит увеличенные датчики камеры
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск
Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Специалисты отмечают, что если Amazon сможет запустить систему оплаты ладонью, то она в свое распоряжение получит огромную базу о покупателях.
Политика
В Давосе открывается Всемирный экономический форум
В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Кино
«Холоп» обогнал «Короля льва» по сборам в российском прокате
Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший на экраны 26 декабря, уже собрал в российском прокате более 2,64 млрд рублей.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» — особо охраняемый район Багдада — вновь подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.