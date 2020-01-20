с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Происшествия Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.

Культура Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.

Общество В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.

Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.

Энергетика Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.

Армия и оружие Российские специалисты проинспектируют военный объект в Германии Для российских специалистов будет проведен брифинг с доведением информации от командования о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.

Авто Компания Subaru показала дизайн электрического кроссовера Президент Subaru Томоми Накамура сообщил, что компания и дальше будет следовать собственной стратегии развития и улучшать основные технологии.

Общество На Украине проведут переподготовку учителей русскоязычных школ Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что уже с сентября текущего года русскоязычные школы будут переводить на преподавание предметов на украинском языке.