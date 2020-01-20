Общество
Газета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Общество
В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Спорт
Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
Авто
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто
Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в швейцарской Лозанне до 22 января.
Энергетика
Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти
Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Хоккей
Овечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛ
Гаджеты
VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета
Ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники сообщает, что NVIDIA представит новые графические процессоры во втором квартале.
Политика
Власти США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы для беременных туристов, чтобы прекратить "родильный туризм".
Армия и оружие
Российские специалисты проинспектируют военный объект в Германии
Для российских специалистов будет проведен брифинг с доведением информации от командования о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.
Авто
Компания Subaru показала дизайн электрического кроссовера
Президент Subaru Томоми Накамура сообщил, что компания и дальше будет следовать собственной стратегии развития и улучшать основные технологии.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Общество
На Украине проведут переподготовку учителей русскоязычных школ
Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что уже с сентября текущего года русскоязычные школы будут переводить на преподавание предметов на украинском языке.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.