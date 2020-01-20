с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Футбол В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Происшествия Названа предварительная причина пожара в Томской области Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.

Общество В Благовещенской епархии встретят китайский Новый год В канун китайского Нового года, 24 января, в епархии пройдет встреча православных китайцев со студентами–филологами и религиоведами Амурского государственного университета.

Технологии Умные колонки с Алисой научились вызывать такси «Яндекс» объявил о том, что с помощью умных колонок с Алисой теперь можно вызвать такси — достаточно попросить об этом голосового помощника.

Футбол Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин» Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Общество Бизнес просит смягчить «антикартельные» законопроекты ФАС Принятие пакета правительственных «антикартельных» законопроектов «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям», считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.