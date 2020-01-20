Экономика
Газета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.РБКвчера в 11:43
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«Газпром» сообщил о снятии арестов со своих активов в Великобритании и Нидерландах
Говорит Москвавчера в 12:00
«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах
Интерфаксвчера в 11:40
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