Общество
Газета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Футбол
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Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Кино
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Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
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