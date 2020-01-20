с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

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Общество После пожаров и ливней на Австралию обрушился град Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.