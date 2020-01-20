с чего всё началось

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены. Ограничения сняли по просьбе украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Авто Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault Частный дизайнер разработал рендерные изображения новой модели бюджетного кроссовера HBC от автомобильного бренда Renault, опираясь при этом на шпионские фотографии.

Футбол «Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив» "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.

Политика Прения по импичменту Трампа начнутся в среду Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.

Технологии SMIC не удалось перехватить заказы HiSilicon у TSMC В январе популярное издание DigiTimes опять вернулось к этой теме, заявив о способности SMIC переманить у TSMC если не все, то значительную часть заказов на выпуск 14-нм процессоров HiSilicon — дочерней компании Huawei, которая весь прошлый год подвергалась гонениям со стороны американских властей.

Политика Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.