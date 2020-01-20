Экономика
BFM.ruС активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены. Ограничения сняли по просьбе украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
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Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
Авто
Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault
Частный дизайнер разработал рендерные изображения новой модели бюджетного кроссовера HBC от автомобильного бренда Renault, опираясь при этом на шпионские фотографии.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Происшествия
Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
Рыболовецкий траулер с 47 людьми на борту загорелся в Охотском море во вторник, 21 января.
Политика
Прения по импичменту Трампа начнутся в среду
Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
Кино
«За час до рассвета»: фильм о «войне» после войны выйдет на телеэкранах
Армия и оружие
Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик
В минувшую субботу, 18 января, на Луганщине был убит старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Технологии
SMIC не удалось перехватить заказы HiSilicon у TSMC
В январе популярное издание DigiTimes опять вернулось к этой теме, заявив о способности SMIC переманить у TSMC если не все, то значительную часть заказов на выпуск 14-нм процессоров HiSilicon — дочерней компании Huawei, которая весь прошлый год подвергалась гонениям со стороны американских властей.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Гаджеты
Миру предрекли ежегодный рост продаж подержанных смартфонов
Ежегодный рост продаж составит 13,6%, считают аналитики. Напомним, компания Huawei продала в 2019 году 240 млн смартфонов.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой
Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Происшествия
В Зейском районе сгорела конюшня с животными
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.