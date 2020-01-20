Экономика

Газета.RuГазета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится
 в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
РБКвчера в 11:43

Подробнее о событии

«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

RT на русском05:06

Аналитик: «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»

Национальная служба новостей04:30

Украинский аналитик оценил снятие ареста с активов «Газпрома»

Телеканал 360°05:28

Эксперты считают, что «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»

Комсомольская правда07:32

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты

ТАССвчера в 11:51

В Европе сняли арест с активов «Газпрома»

РИА Новостивчера в 11:51

«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах

Интерфаксвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

Российская газета 07:15
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Коммерсантъ 04:31
Политика

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Шоу-бизнес

Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в романе

Ранее о возобновлении отношений между Питтом и Энистон писали другие издания после их совместного посещения детского дома в Мексике.
Культуромания вчера в 03:13
Политика

В России сменится министр просвещения

Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Lenta.ru 06:23
Здоровье

Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском 11:23
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
Политика

Законопроект о поправках в Конституцию внесён в Госдуму

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Волжский.ру 00:26
Хоккей

Россияне не попали в пятерку лучших хоккеистов НХЛ по версии игроков

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали лучшего хоккеиста турнира, передает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 13:48
Общество

В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Rambler News Service 02:44
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
RT на русском 10:56
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Вести.Ru 01:38
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Гаджеты

Xiaomi Pocophone F1 обновили до Android 10

По стопам Honor, Redmi, Poco и Realme. iQOO отделяется от Vivo Компания Google официально выпустила Android 10 еще в сентябре прошлого года, после чего обновила до MIUI 11 на базе Android 10 различные модели смартфонов, включая Redmi K20 Pro, Mi 9, Redmi K20, Redmi Note 7 и другие.
iXBT.com 08:04
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
News.ru вчера в 09:17
Здоровье

Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
Экономика

Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:36
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости 07:37
Политика

США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
ФАН 19 января в 23:53
Футбол

«Нант» выпустил партию футболок в память о погибшем Эмилиано Сале

«Нант» выпустил партию эксклюзивных футболок, которые изготовлены в память о погибшем нападающем команды Эмилиано Сале.
Чемпионат 11:12
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Футбол

«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого

Kazanfirst.ru 08:46
Общество

В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
The Penza Post 10:00
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
РИА Новости 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное