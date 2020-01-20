с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.

Шоу-бизнес Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в романе Ранее о возобновлении отношений между Питтом и Энистон писали другие издания после их совместного посещения детского дома в Мексике.

Политика В России сменится министр просвещения Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.

Здоровье Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.

Здоровье Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Гаджеты Xiaomi Pocophone F1 обновили до Android 10 По стопам Honor, Redmi, Poco и Realme. iQOO отделяется от Vivo Компания Google официально выпустила Android 10 еще в сентябре прошлого года, после чего обновила до MIUI 11 на базе Android 10 различные модели смартфонов, включая Redmi K20 Pro, Mi 9, Redmi K20, Redmi Note 7 и другие.

Здоровье Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Общество Cуд запретил в России приложение магазина iHerb Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).

Политика США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Общество В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.