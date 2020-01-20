Общество
Газета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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Политика
В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Политика
Предложение назначить генпрокурором человека из СК объяснили конкуренцией между ведомствами
Президент Владимир Путин мог предложить кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на пост нового генпрокурора, чтобы уменьшить противостояние Следственного комитета и Генпрокуратуры.
Общество
Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке
Отмечается, что, в частности, речь идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке – ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Авто
Оспортивленные кроссоверы Audi Q5 Abt Edition появятся в России
Автомобили ограниченно серии Abt Edition с широким перечнем дополнительного оборудования поступят к дилерам Audi в феврале 2020 года.
Энергетика
На крупнейшем нефтяном месторождении Ливии объявлен форс-мажор
Объявление о форс-мажорной ситуации на нефтяном месторождении Эль-Шарара сделала ливийская «Национальная нефтяная корпорация» (NOC) 20 января в своем официальном заявлении.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России
Банк России в 2019 году зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в российский государственный долг.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium существенно подешевел
Как известно, смартфон получил чип Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Иагональ AMOLED-дисплея устройства составила 6,39-дюйма.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Происшествия
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе
Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Происшествия
Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед
Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
Экономика
Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США
Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.