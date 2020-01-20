Общество

Газета.RuГазета.RuСнят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты

ТАСС11:51

С активов «Газпрома» в Европе по просьбе «Нафтогаза» сняли арест

РБК11:43

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