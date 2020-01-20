с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

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