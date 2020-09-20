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РБК
РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
 на сайте правительства.
Ведомостивчера в 09:05
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РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

РБК17:21
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

ТАСС17:03
Комсомольская правда

Названо условие въезда граждан Киргизии в Россию

Комсомольская правдавчера в 13:44
РИА Новости

Россия возобновит авиасообщение с четырьмя государствами

РИА Новостивчера в 10:44
Центральная Служба Новостей

Россия открыла авиасообщение еще с 4 странами

Центральная Служба Новостейвчера в 09:13
Капитал страны

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Капитал страны19 сентября в 05:46
Толк

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном и еще тремя странами

Толк19 сентября в 03:42

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
РИА Новостивчера в 14:44

Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru19 сентября в 14:56
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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

«Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с террористами»,написал полковник на странице в соцсети Твиттер.
Военное дело19 сентября в 04:37
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Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover24вчера в 10:19
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Зеленский назвал членство в НАТО стратегическим курсом Украины

Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим курсом страны, и добавил, что учения необходимы в том числе для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.
Международная жизнь18 сентября в 02:49
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В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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