Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
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Снова в путь: Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Радио Комсомольская правдавчера в 19:15