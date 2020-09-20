Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.

С чего всё началось Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается на сайте правительства. Ведомости вчера в 09:05