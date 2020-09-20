Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
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Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
на сайте правительства.
Подробнее о событии
На следующей неделе Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
СеверИнформ19 сентября в 12:04