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РИА Новости
РИА Новости

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство. Для граждан этих государств снимаются введенные на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса ограничения.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
 на сайте правительства.
Ведомостивчера в 09:05
Подробнее о событии
РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

РБК17:21
Толк

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном и еще тремя странами

Толк19 сентября в 03:42
Газета.Ru

Россия откроет авиасообщение с четырьмя странами

Газета.Ruвчера в 13:35
РИА Новости

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

РИА Новостивчера в 10:44
РИАМО

Правительство РФ утвердило возобновление авиасообщения с 4 странами

РИАМОвчера в 10:43
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

ТАСС17:03
Pro Город Ухта

Для россиян открыли границы еще четыре страны

Pro Город Ухта19 сентября в 01:46

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
292

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
5

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
11

Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русскомвчера в 08:01
9

Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
1

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
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Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ruвчера в 02:24
4

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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