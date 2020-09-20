Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство. Для граждан этих государств снимаются введенные на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса ограничения.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
на сайте правительства.
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На следующей неделе Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
СеверИнформ19 сентября в 12:04