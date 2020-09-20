Русская Планета 26

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство. Для граждан этих государств снимаются введенные на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса ограничения.