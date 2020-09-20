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РИА Новости
РИА Новости

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство. Для граждан этих государств снимаются введенные на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса ограничения.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается
 на сайте правительства.
Ведомостивчера в 09:05
Подробнее о событии
РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

РБК17:21
ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

ТАСС17:03
СеверИнформ

На следующей неделе Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

СеверИнформ19 сентября в 12:04
Газета.Ru

Россия откроет авиасообщение с четырьмя странами

Газета.Ruвчера в 13:35
РИА Новости

Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан ряда стран

РИА Новостивчера в 10:44
Комсомольская правда

Названо условие въезда граждан Киргизии в Россию

Комсомольская правдавчера в 13:44
Толк

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном и еще тремя странами

Толк19 сентября в 03:42

Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Васильев уверен, что в деле есть смягчающие обстоятельства Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок.
АМИТЕЛ21:51
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

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Известия18:14
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

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РИА Новостивчера в 03:42
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07