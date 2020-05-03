Общество
Вести.RuСнят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
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Общество
Застрявшие в Таиланде граждане России вылетели домой
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Власти сняли многие ограничения. В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
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Life.ru 05:35
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Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
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На днях автор легендарной истории «Сумерки» Стефани Майер разместила на своем официальном сайте часы, которые ведут обратный отсчет до неизвестного события.
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Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
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О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
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Первую заявку на экспортный кешбек одобрили в Москве
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
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МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
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Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
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В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
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Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
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