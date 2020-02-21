Общество

КоммерсантъКоммерсантъСнятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. Ранее вагон, в котором ехала китаянка, был оцеплен и направлен на карантин.
Читать в источнике
Комментировать221
с чего всё началось

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва в Брянске

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Агентство Москвавчера в 22:48

Подробнее о событии

В Брянске 6 украинцев из отцепленного вагона отказались лечь в больницу

Брянские новости13:33

У госпитализированной в Брянске китаянки выявили симптомы ОРВИ

Наш Брянск.Ru06:11

В Брянске у снятой с поезда китаянки не подтвердился коронавирус

БрянскToday10:37

Коронавирус не подтвердился у госпитализированной в Брянск китаянки

Брянская улица08:29

В Брянске сообщили диагноз снятой с поезда китаянки

Новости Брянска09:03

У снятой с поезда в Брянской области китаянки не обнаружили коронавирус

Городской телеканал (Брянск)09:23

У снятой с поезда под Брянском гражданки Китая не обнаружили коронавирус

ТАСС07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Космос

Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Актуальные Новости 10:13
Экономика

«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
РБК 12:27
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

РИА Новости 10:40
Гаджеты

Смартфон OnePlus 7T Pro прошел тестирование в DxOMark

Актуальные Новости 13:18
Здоровье

Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Forbes 09:52
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° 14:03
Футбол

В ФК «Сочи» может перейти чемпион мира

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, защитник Адиль Рами может пополнить состав ФК «Сочи».
Спорт день за днем 12:30
Шоу-бизнес

Игорь Петренко впервые вывел в свет годовалую дочь

42-летний Петренко и 29-летняя Бродская воспитывают пятилетнюю Софию-Каролину, двухлетнюю Марию и годовалую Еву, пишет издание "7 дней".
ТВ Центр 12:53
Политика

Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве

Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Взгляд.ру 14:31
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Авто

Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Tvoe-avto.com вчера в 08:26
Единоборства

СМИ назвали гонорары Уайлдера и Фьюри за титульный бой в США

РИА Новости 04:54
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Футбол

Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов»

Советский спорт 14:16
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv 13:18
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Футбол

Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»

REGNUM 06:19
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Происшествия

Петербурженка избила педагога на глазах у детей

Мегаполис онлайн 13:27
Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru 19 февраля в 15:20
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное