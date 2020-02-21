Общество
КоммерсантъСнятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. Ранее вагон, в котором ехала китаянка, был оцеплен и направлен на карантин.
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с чего всё началось
Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда Киев - Москва под Брянском, в том время как вагон, в котором она ехала, оцеплен, а ее попутчики направлены в карантин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.Агентство Москвавчера в 22:48
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У снятой с поезда в Брянской области китаянки не обнаружили коронавирус
Городской телеканал (Брянск)09:23
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Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
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Авто
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Экономика
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Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
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Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.