Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

с чего всё началось

Число активных банковских карт в I квартале 2020 года составило 194,7 млн, увеличившись на 16,7 млн карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем операций с использованием пластиковых карт в I квартале составил 23 трлн рублей.

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