Коронавирус
КоммерсантъСнятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК. Чаще выполнялись в том числе переводы по картам и безналичные платежи.
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Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Энергетика
Котировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента вчера в 06:56
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM 02:00
Общество
Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН вчера в 09:49
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151
Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 3151, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 02:43
Общество
Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета
Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Экономика
Китай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Армия и оружие
Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области
За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:04
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15