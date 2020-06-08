Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

с чего всё началось

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК. Чаще выполнялись в том числе переводы по картам и безналичные платежи.

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

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