Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

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