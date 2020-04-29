Общество
ИнтерфаксСнятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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Будущее смягчение мер по COVID-19 в Москве сначала коснется строительной отрасли
Вечерняя Москва09:27
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RT на русском 09:54
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
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Общество
В Москве обвалились ставки аренды квартир
По подсчетам аналитиков, цены на двухкомнатные съемные квартиры обвалились сильнее всего: в январе 2020-го они сдавались в среднем за 54,5 тысячи рублей в месяц, в середине апреля — за 48 тысяч в месяц.
Lenta.ru 15:14
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
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Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland
3DNews 14:03
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Немецкие врачи фотографируются голыми в знак протеста
Rusvesna.su 08:54
Общество
Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом
Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Коммерсантъ 12:20
Общество
В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе
Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
Здоровье
Минздрав дополнил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
Инфорос вчера в 07:25
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
Газета.Ru 16:56
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 13:55
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск 06:56
Культура
Спор за Чебурашку между Россией и Японией набирает обороты
Чебурашка в Японии Мультипликаторы компании Cheburashka Project LLP хотели уладить отношения с российскими коллегами из «Союзмультфильма» и даже создали мультфильм 3D с известным персонажем, но россиянам не понравилась показанная анимация и они хотят возврата лицензии японскими аниматорами.
Кузбасс Сегодня 03:09
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Здоровье
Строгий карантин ввели во всех больницах и соцучреждениях Коми
Власти Республики Коми ввели строгий карантин в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, при котором персонал находится по две недели в учреждении или в обсерваторах поблизости, сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба, назвав введенные меры "казарменным положением".
ТАСС 15:32
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
При пожаре в доме в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых
По информации Лайфа, в результате пожара в частном доме в Выборге погибло восемь членов одной семьи, шестеро из которых — дети.
Life.ru вчера в 23:34