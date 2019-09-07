Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСо дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей). Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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В Германии исчезла морская измерительная станция весом в тонну

ТАСС05 сентября в 10:33

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

РИА Новости00:07

Со дна Балтийского моря пропала подводная обсерватория Германии

РЕН ТВ01:00

Со дна Балтийского моря пропала немецкая научная станция

Взгляд.рувчера в 14:31

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РБК02:33

Подводная обсерватория бесследно пропала со дна Балтийского моря

URA.Ru00:55

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Вести.Ru06:11
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Дочь принца Уильяма пошла в первый класс

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
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Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
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Школьные экзамены снижают уровень ответственности человека в будущем. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
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Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву

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На дом Памфиловой совершено нападение

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