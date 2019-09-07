Происшествия
РИА НовостиСо дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей). Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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Политика
Зеленский приехал в аэропорт Борисполь
Президент страны Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт, где будут встречать рейс.
Телеканал 360° 06:23
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Космос
В странном космическом корабле заподозрили главное оружие Америки
Вандеберг охотился за роботизированным космическим кораблем в течение нескольких месяцев и сумел выследить его в мае 2019 года.
ГЛАС.RU вчера в 05:27
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Футбол
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Общество
Греф: школьные экзамены снижают внутреннюю ответственность человека
Школьные экзамены снижают уровень ответственности человека в будущем. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Pravda.Ru 06:00
Армия и оружие
Глава Пентагона: не удивлен сокращению Ираном обязательств по СВПД
Заявления Ирана о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не вызывают удивления у властей США.
REGNUM 06:45
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 06:51
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Фигурное катание
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой
В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.
Советский спорт 04:03
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Политика
Россия и Украина в эти минуты обмениваются заключенными
По словам журналистов, которые работали на месте событий, в автобусах находились украинские заключенные.
Эхо Москвы 04:30
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10