Происшествия
РИА НовостиСо дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей). Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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Политика
Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков
Москва освободила задержанных в Керченском проливе моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат одного из моряков Анастасия Саморукова.
РБК 05:04
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Теннис
Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open
В финале Надаль сыграет с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова.
Газета.Ru вчера в 22:34
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Кино
Режиссер фильма о Ткаченко: «Было трудно, особенно когда открывала новые подробности о Ване»
Режиссер фильма «Капитан Немо», посвященного Ивану Ткаченко, Елена Михеева рассказала, почему решила снимать картину о капитане ярославского «Локомотива», который погиб вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Sport24.ru 02:10
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии
Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.
Prognozist вчера в 16:40
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Происшествия
С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт
Lenta.ru вчера в 09:35
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой
Появившуюся в соцсетях информацию о новых взрывах в военной части под Красноярском подтверждают и в региональном МЧС.
НДН.инфо 04:39
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
Известия вчера в 14:17
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Общество
Самую большую школу в России ввели в эксплуатацию в Москве
Школу на 2,5 тыс. мест на территории бывшего завода ЗИЛ, которая стала самой большой в России, ввели в эксплуатацию в столице.
Агентство Москва 04:51
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:55
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40