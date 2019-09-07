Происшествия

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Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей). Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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