Происшествия
РИА НовостиСо дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей). Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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