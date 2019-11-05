Общество
ИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Футбол
Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
Kazanfirst.ru 01:26
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
Russian Deadline 14:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:11
Происшествия
Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru 18:05
Армия и оружие
США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов
Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.
Взгляд.ру 15:55
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Гаджеты
В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.
Клопс вчера в 04:50
Кино
Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»
Popcornnews.ru 07:20
Наука
Испанские археологи нашли ожерелье последних неандертальцев
Фрагмент ожерелья выполнен из когтей орла одной из последних популяций неандертальцев, считают ученые.
Волга-Медиа 02 ноября в 23:00
Здоровье
Присутствие собаки увеличивает продолжительность жизни человека
Мойка78 03 ноября в 22:02
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Здоровье
В Иркутской области за неделю заболели ОРВИ почти 13 тысяч человек
Иркутская область, 5.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за период с 28 октября по 3 ноября 2019 года зарегистрировано 12 тысяч 765 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9713 – среди детей до 14 лет.
Телеинформ 03:10
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 10:41
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02