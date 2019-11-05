Общество
ИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Технологии
В России создан беспилотный тягач КамАЗ
Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и казахского университета «Назарбаев».
iXBT.com 09:56
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Наука
Ученые нашли необычный способ бросить курить
NewInform 08:21
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Общество
Число разрешений на такси предложили ограничить в России
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.
Известия 05:50
Футбол
Арбитр отменил гол «Лейпцига» в матче с «Зенитом»
Главный арбитр встречи Орель Гринфилд отменил гол немецкого клуба, забитый на 14-й минуте.
ProstoProSport 13:12
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33
Политика
Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы
В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Армия и оружие
Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку
В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
Популярная механика 13:08
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
RT на русском 12:08
Общество
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В «Альфа-банке» подтвердили факт утечки, но уточнили, что известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях.
Рифей-Пермь 02:30
Шоу-бизнес
Талантливая дочь Витаса поразила жюри популярного шоу в Китае
В проекте приняла участие и 10-летняя Алла, дочь Витаса. Девочка произвела на жюри даже большее впечатление, чем её отец.
7Дней.ру 07:00
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Автоновости дня 05:16
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Армия и оружие
Индонезия купит у США F-16 помимо Су-35
Джакарта рассчитывает приобрести в США две эскадрильи новых истребителей F-16, несмотря на то, что, по словам начальника ВВС Индонезии, она продвигается вперед с планами закупки российских самолетов Су-35.
Газета.Ru 13:19
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях
Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
ТК Звезда 11:57
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над нефтяным месторождением
«Сирийская армия впервые за несколько лет вошла на нефтяное месторождение рядом с деревней Мулла Аббас к северо-западу от города Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
Взгляд.ру 13:24
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera 09:47