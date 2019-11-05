Общество
ИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
ИА Новороссия 12:45
Общество
Сочи стал лидером по качеству городской среды среди крупных городов
Сочи обошел 63 других города, попавших в указанную «весовую категорию». Данный рейтинг предоставил портал индекс-городов.рф.
Туапсинские вести 05:25
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Российская газета 14:32
Футбол
«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:51
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Варданяна
Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком «Сочи».
Чемпионат 15:19
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Кино
Съемки триквела «Фантастических тварей» начнутся весной 2020 года
Студия Warner Bros. планирует начать съемки третьей части «Фантастических тварей» весной следующего года в Рио-де-Жанейро.
Кinomania 11:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов
На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
РБК 14:10
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
Кино
Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»
Исполнители главных ролей в сериале «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн и Энтони Маки объявили в Instagram о начале съемок проекта.
КиноПоиск 09:09
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Армия и оружие
Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом
Опубликованы кадры, на которых разведчики одного из армейских подразделений Республик Донбасса наносят удар из ПТУР по позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 13:01
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Шоу-бизнес
Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Политика
США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180
Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Фигурное катание
Загитова отписалась от бывшей ученицы Тутберидзе после критики
Спорт день за днем вчера в 06:50
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40