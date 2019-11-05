Общество
ИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Политика
Сербия передумала покупать российские С-400
Lenta.ru 20:32
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Политика
Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»
Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета 12:15
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Политика
На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
Военное дело вчера в 01:35
Музыка
Группа Scorpions выступит в Москве
Немецкая рок-группа Scorpions во вторник выступит на московском стадионе "ВТБ-Арена" в рамках мирового турне, посвященного легендарному альбому Crazy World.
ТАСС вчера в 16:04
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество
Европейские банки готовят замену американским Visa и MasterCard
В Европе 20 банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие, сообщают источники в отрасли.
Взгляд.ру 14:48
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с именинами
Муж экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Богомолов трогательно поздравил супругу с днём рождения.
News.ru 17:06
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su 18:37
Гаджеты
Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры
Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Черемушкинский суд столицы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама, которого подозревают в подготовке террористического акта в столице.
Москва 24 04:35
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 03 ноября в 11:10
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Культура
Ножи и клинки: от ацтеков-потрошителей до лазерных технологий
Участие в мероприятии приняли лучшие производители клинков и холодного оружия из Москвы, Нижнего Новгорода, Златоуста, Тулы, Ижевска, Кизляра, Углича, а также из целого ряда зарубежных стран.
Ридус 03 ноября в 19:36
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Политика
США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
Газета.Ru 15:39