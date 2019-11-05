Общество

ИзвестияИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок ликера и коньяка

Эхо Москвы12:02

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РИА Новости06:46

Дайверы спасли 900 бутылок коньяка и ликера с судна, утонувшего на пути в Россию век назад

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Lenta.ru00:16

Контрабанду столетней давности подняли со дна шведские дайверы

Красная веснавчера в 16:26

Дайверы нашли около тысячи бутылок редкого алкоголя на дне Балтийского моря

Телеканал 360°05:36
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
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