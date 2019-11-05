Общество
ИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:01, Вашингтон
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Футбол
Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Тульская пресса вчера в 12:57
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Футбол
«Ювентус» может быть наказан за раннее начало пресс-конференции
Туринский клуб начал пресс-конференцию за 40 минут до запланированного времени.
Metaratings 15:56
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today вчера в 03:46
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 17:58
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 05:23
Общество
В Прикамье Оса признана самым комфортным городом
В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
REGNUM 07:48
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика
В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.
REGNUM 19:35
Общество
В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю
В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Футбол
«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов
В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2.
МК-Спорт 17:08
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30