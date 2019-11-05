Общество

ИзвестияИзвестияСо дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера. Они были под водой со времен Первой мировой войны, сообщает The Local 4 ноября.
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Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна

Lenta.ru00:16

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад

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Телеканал 360°05:36

Дайверы обнаружили на дне моря почти тысячу бутылок редкого алкоголя

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Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок ликера и коньяка

Эхо Москвы12:02

Контрабанду столетней давности подняли со дна шведские дайверы

Красная веснавчера в 16:26

Дайверы спасли 900 бутылок коньяка и ликера с судна, утонувшего на пути в Россию век назад

Интерфаксвчера в 15:39
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США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

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