В рамках 12 тура чемпионата России на стадионе «Краснодар» состоялся матч между «быками» и ФК «Спартак». Удача оказалась на стороне хозяев поля: игра завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт уже на третьей минуте.

Со счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

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