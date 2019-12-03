Футбол

Sport24.ruSport24.ruСо следующего сезона количество групп ПФЛ сократится до четырех

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Итоги собрания передает корреспондент Sport24 Арарат Мамбреян. Почти единогласным решением по общему собранию клубов ПФЛ принято решение, что с сезона 2021/21 будет проводиться по следующей системе. Изменения ПФЛ с сезона 2020/21: — С сезона 2020/21 будет сокращение количества групп до 4.
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