Футбол
Sport24.ruСо следующего сезона количество групп ПФЛ сократится до четырех
Итоги собрания передает корреспондент Sport24 Арарат Мамбреян. Почти единогласным решением по общему собранию клубов ПФЛ принято решение, что с сезона 2021/21 будет проводиться по следующей системе. Изменения ПФЛ с сезона 2020/21: — С сезона 2020/21 будет сокращение количества групп до 4.
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Футбол
Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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