Коронавирус

Радио МаякРадио МаякСо временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела

Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела. Это значит, что они могут снова заболеть, передает телеканал ZDF.
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