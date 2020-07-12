Коронавирус
Радио МаякСо временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела. Это значит, что они могут снова заболеть, передает телеканал ZDF.
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Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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