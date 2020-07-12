Коронавирус
ToDay News UfaСо временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Немецкие ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом с течением времени теряют антитела и могут повторно заболеть.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши домов в Караганде
Газета.Ru 14:42
Футбол
«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт 15:31
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия 14:39
Происшествия
В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста
Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.
ИА Красная Весна 00:16
Происшествия
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Здоровье
США предрекли третью волну коронавируса
Крилич утверждает, что положительные новости о создании вакцины от коронавируса ждать не стоит, поскольку это довольно долгий и трудоемкий процесс.
MedikForum.ru 19:04
Культура
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
По сообщениям телеграм-канала Священный Белавуд не будут экранизировать книгу «Радзіва Прудок», картина должна была выйти за режиссёрством Алексея Раковича на студии «Первая Киновидеокомпания», а также была заморожена экранизация произведения «Сфагнум».
КП - Беларусь 10 июля в 15:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу часы за 7 млн рублей
Элджей гордо продемонстрировал презент, который преподнесла ему супруга, — часы, полностью инкрустированные бриллиантами.
Woman.ru 11:37
Армия и оружие
Появилось видео перестрелки между Арменией и Азербайджаном
Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен один из боев между военнослужащими Армении и Азербайджана.
Lenta.ru 18:59
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
RT на русском 17:45
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК 13:38
Футбол
«Севилья» обыграла «Мальорку» и догнала «Атлетико» в турнирной таблице
Севильцы набрали 66 очков, они догнали «Атлетико», расположившись на четвертом месте в турнирной таблице.
Bookmaker-ratings.ru 18:00
Политика
Трамп впервые за время пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске.
Lenta.ru вчера в 19:37
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Подчеркивается, что накладки, выполненные из пластика, которые люди клеят на ноутбуки, на подходят для MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.
Evo-rus.com 10:42
Политика
Глава Турции подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Sputnik Армения 10 июля в 10:45
Авто
«Немак Рус» вложит 1,7 млрд рублей в автомобили Hyundai
В Сети появилась информация о том, что следующей осенью предприятие «Немак Рус», которое находится в Ульяновске начнет производство головок и блоков цилиндров двигателя для авто Hyundai.
32CARS.ru 05:08
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06