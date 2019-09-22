Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника, по ночам ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

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