Общество

Российская газетаРоссийская газетаСо вторника москвичей ждет ясная погода

На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника, по ночам ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС04:40

Подробнее о событии

Синоптики обещают ясную погоду в Москве и области

Коммерсантъ07:37

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

ТАСС04:40

Ясная погода без осадков вернется в город во вторник

Molnet.ru05:39

Москвичам пообещали ясную погоду со вторника

Москва 2405:13

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Российская газета05:03

Стало известно, когда в столицу вернется ясная погода

Вечерняя Москва04:56

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

РИА Новости06:14
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Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании

Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Общество

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Газета.Ru 07:29
Армия и оружие

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Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

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Московский Комсомолец 02:00
Футбол

Заболотный забил шикарный гол «Динамо» ударом с разворота

На 32-й минуте матча 10-го тура РПЛ 28-летний футболист развернулся в штрафной площади соперника и мощным ударом левой ногой отправил мяч в дальний угол.
Sport24.ru 07:51
Политика

Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату

Как отмечает Bloomberg, точка зрения Путина близка к мнению американского президента Дональда Трампа — в 2017 году он объявил о выходе США из соглашения, объяснив это тем, что оно неудобно для бизнеса.
РБК 08:01
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Общество

Снег с градом уже выпал в Подмосковье

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В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Здоровье

Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам

Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
Известия 07:26
Происшествия

В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы

ТАСС 06:16
Здоровье

Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Экономика

Ученые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается.
Российская газета 02:22
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

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Известия вчера в 13:53
Футбол

Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат 07:16
Происшествия

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Происшествия

Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум дал первый концерт после операции

Комсомольская правда вчера в 18:02
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие

Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
RT на русском 07:40
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru вчера в 07:15
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
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