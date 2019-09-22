Общество

Российская газетаРоссийская газетаСо вторника москвичей ждет ясная погода

На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника, по ночам ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС04:40

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Москвичам пообещали ясную погоду со вторника

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Коммерсантъ07:37

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РИА Новости06:14

Стало известно, когда в столице будет ясная погода

РИАМО09:03

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Российская газета05:03

Стало известно, когда в столицу вернется ясная погода

Вечерняя Москва04:56

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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Жители Уфы устроили массовую драку в торговом центре «Иремель».
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Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
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Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

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Трамп согласился поговорить с Ираном о мире

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