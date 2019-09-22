Общество
Российская газетаСо вторника москвичей ждет ясная погода
На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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с чего всё началось
"Завтра [в понедельник] осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный - порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", - сообщил он.ТАСС04:40
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