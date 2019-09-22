Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника, по ночам ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

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