Общество

Российская газетаРоссийская газетаСо вторника москвичей ждет ясная погода

На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода

Ясная и прозрачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье со вторника, по ночам ожидаются заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Со вторника москвичей ждет ясная погода

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Вечерняя Москва04:56

Ясная погода без осадков вернется в город во вторник

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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