Политика

РБКРБКСоавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.
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