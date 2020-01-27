Политика
РБКСоавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи
Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.
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Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Спорт
Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена
Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen.
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Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
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В Алжире разбился истребитель Су-30
Футбол
Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
Военная колонна Турции пересекла границу Сирии
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Экономика
Жилье в Петербурге за год подорожало на 10%
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Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Кино
Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале
Актер Михаил Ефремов сыграет лидера смоленских вампиров в комедийном сериале Антона Маслова "Вампиры средней полосы", съемки которого стартовали в Москве, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Космос
NASA предупредило о приближении километрового астероида к Земле
Группа, к которой ученые относят астероид называется «Аполлон» и считается потенциально опасной, поскольку путь полета таковых проходит через орбиту Земли.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Финансы
Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.